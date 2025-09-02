Экономист Хазин связал провалы Трампа по тратам на оборону с доходностью финансового сектора

Экономист Михаил Хазин в программе на радиостанции Sputnik изложил причины, по которым усилия президента США Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов терпят фиаско.

По мнению специалиста, проблема заключается в высокой доходности финансового сектора.

«То есть как только он (Трамп — прим. ред.) куда-то выдает деньги, они оттуда сразу же убегают в финансовый сектор. И что с этим делать, непонятно», — пояснил аналитик.

Как отметил Хазин, последний конструктивный план для американского лидера был в 2022 году, однако его уже запускать поздно.