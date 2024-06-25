Экономист Хазин: ничего нового в 14-м пакете санкций ЕС нет

Евросоюз ввел очередной, 14-й по счету пакет санкций в отношении России. Ничего принципиально нового в нем фактически нет, сообщил экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, особенно бессмысленны ограничения против танкеров, которые перевозят российскую нефть без учета введенного G7 потолка цен. Однако им уже запрещено заходить в европейские порты.

Кроме того, Хазин назвал нелогичным вошедший в 14-й пакет запрет компаниям ЕС, работающим за пределами РФ, подключаться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.