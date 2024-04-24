Экономист Хазанов: США и ЕС не повлияют на экспорт российской меди в Китай | 360°

Мир 24 апреля 2024, 10:54 Экономист Хазанов: США и ЕС не повлияют на экспорт российской меди в Китай

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«Норильский никель» планирует перенести плавильные мощности медного завода в Китай из-за санкций. США и Евросоюз не смогут повлиять на экспорт российской меди, сообщил экономист Леонид Хазанов в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, пока нет никаких предпосылок для активных действий со стороны западных стран по введению ограничений против будущего завода. США и Евросоюз не в силах наложить запрет на ввоз сырья из России в КНР и устанавливать санкции для меди.

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Хазанов отметил, что переводом мощностей «Норильский никель» искусно выходит из всех существующих и потенциальных ловушек.