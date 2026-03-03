Экономист Гулиев связал перекрытие Ормузского пролива с резким ростом цен на нефть

Декан факультета финансовой экономики МГИМО Игбал Гулиев поделился с радио Sputnik мнением о возможных последствиях перекрытия Ормузского пролива для мировой экономики и рынка нефти. Он подчеркнул, что такое развитие событий может привести к резкому росту цен на нефть, превышающему отметку в 100 долларов за баррель.

По словам Гулиева, такая ситуация может создать благоприятные условия для России, поскольку страна сможет сохранить экспортные потоки по своим маршрутам и получить дополнительный приток валюты, что положительно скажется на курсе рубля.

Однако Дмитрий Прокофьев, экономист и аналитик, выразил иную точку зрения, указав на постепенное выравнивание цен на нефть и газ в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что развитие возобновляемых источников энергии и увеличение добычи сланцевого газа в США способствуют стабилизации цен на энергоресурсы.