Экономист Гулиев: Европа вряд ли сможет загрузить хранилища газом на 90% к осени

Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев выразил сомнения в способности европейских стран достигнуть цели по наполнению газовых хранилищ до 90% к началу отопительного сезона. Об этом сообщили « Известия ».

Эксперт предположил, что европейские регуляторы могут пересмотреть установленные нормативы и смягчить требования, снижая целевой уровень наполнения хранилищ до 83% к 1 ноября либо до 75% с продлением сроков до 1 декабря.

По мнению экономиста, обсуждение подобной возможности уже оказывает влияние на динамику цен на газовом рынке ЕС, повышая волатильность котировок. Хотя снижение объемов закупок сжиженного природного газа Китаем временно стабилизировало положение на европейском энергетическом рынке, добавил специалист, этот позитивный тренд имеет временный характер и быстро исчерпает потенциал влияния.