Экономист Голубовский сообщил, что рост ставки Банка Японии не спровоцирует мировой кризис

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с ИА НСН прокомментировал информацию о том, что по всему миру обрушились фондовые рынки на фоне решения Банка Японии повысить базовую ставку с нуля на 0,25 процентного пункта.

По его словам, повышение ставки помогло стране защитить курс национальной валюты, однако Япония по-прежнему зависит от доллара. При этом он добавил, что сложившаяся ситуация вряд ли спровоцирует мировой кризис.

«Десятилетия ключевая ставка там была нулевой, госдолг к ВВП был больше 220%. Соответственно даже небольшое повышение ставки — как землетрясение для всех местных финансовых рынков», — сообщил Голубовский.

Если ситуация выйдет из-под контроля, может произойти обвал, добавил экономист.

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