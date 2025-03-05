Экономист Дудчак: США в первую очередь могут снять санкции с российских олигархов

Российские олигархи и представители крупного бизнеса могут оказаться в числе тех, кому США отменят санкции в первую очередь. Таким мнением поделился политолог, экономист Александр Дудчак в разговоре c Life.ru.
«Еще они могли бы снять санкции с финансовых структур, которые содействовали бы работе американских компаний на территории России, например в добыче ценных природных ископаемых», — отметил специалист.
По словам политолога, снятие ограничений также может затронуть стрелковое оружие, поставки которого были перекрыты. Однако Россия начала развивать собственное производство вооружений, кроме того покупки ведутся в других странах, подчеркнул Дудчак.
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