Экономист Данильцев: у Трампа не получится добиться уступок с помощью пошлин

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. В беседе с « Газетой.ru » ситуацию прокомментировал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

По его словам, соответствующие действия Трампа можно рассматривать как желание добиться уступок от торговых партнеров.

«Возможно, это попытка оказать психологическое давление, добиться уступок и напугать. Но я боюсь, что это вряд ли получится», — отметил экономист.

На взгляд специалиста, Соединенные Штаты могут и сами пострадать из-за нововведений. Среди последствий — ответные меры со стороны ряда стран.