Экономист Чирков: США ограничены в вопросе введения вторичных пошлин на нефть из России

Возможное введение вторичных пошлин на российскую нефть вызвало негативную реакцию на рынке, однако возможности США в этом ограничены, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков. Своим мнением он поделился в интервью «Известиям» .

По словам эксперта, основными покупателями горючего из России остаются дружественные страны, такие как Китай и Индия, получающие нефть по низким ценам. Чирков подчеркнул, что США не могут оказать значительное давление, так как ключевые потребители не поддерживают санкции.

Более того, несмотря на потолок цен, нефть продолжает продаваться выше установленных ограничений. Экономист добавил, что товарооборот с дружественными странами растет, а расчеты все чаще осуществляются в национальных валютах, снижая зависимость от Запада.