Экономист Чирков: российская энергетика стала устойчивой к западным санкциям

Энергетический сектор России стал достаточно устойчивым к антироссийским санкциям, введенным Западом. Такое мнение выразил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, технологические ограничения работают достаточно слабо. По итогу все можно либо импортозаместить, либо наладить поставки параллельным импортом. Ограничения больше действуют против стран, которые их вводят.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 14-й пакет антироссийских санкций будет направлен на энергетический экспорт.

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