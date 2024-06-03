Экономист Чирков назвал необдуманной политику ЕС в области угля

Импортируемый ЕС в январе–марте 2024 года уголь подорожал до 184 евро за одну тонну. Политика Евросоюза не только в области угля, но и в целом в энергетике очень странная и непродуманная, сообщил экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, европейские страны только навредили своим экономикам, введя ограничения в отношении российских энергоресурсов. Теперь европейцы в большей степени закупают уголь в далеких странах, что влияет на рост цен.

Покупать уголь в РФ было дешевле и удобнее. Самым правильным в этой ситуации будет восстановление экономических отношений со всеми странами, в том числе с Россией, отметил Чирков.