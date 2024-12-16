Антироссийская санкционная политика Европейского союза привела к обрушению конкурентоспособности европейских компаний. Растут цены на энергию, сырье углеводороды и прочее. Об этом заявил «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Специалист отметил, что граждане и бизнес европейских стран прочувствовали на себе самоубийственную санкционную риторику.

«Санкции, которые делают европейскую финансовую экономическую инфраструктуру токсичной для большинства населения мира, что замедляет приток денег, инвестиций в Евросоюз», — пояснил Чирков.

В это время экономика России, вопреки наложенным ограничениям, обгоняет темпы развития некоторых европейских экономик в разы, а некоторых — на порядок, подчеркнул специалист.