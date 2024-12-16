Экономист Чирков: граждане Европы чувствуют на себе последствия самоубийственной санкционной политики
Антироссийская санкционная политика Европейского союза привела к обрушению конкурентоспособности европейских компаний. Растут цены на энергию, сырье углеводороды и прочее. Об этом заявил «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
Специалист отметил, что граждане и бизнес европейских стран прочувствовали на себе самоубийственную санкционную риторику.
«Санкции, которые делают европейскую финансовую экономическую инфраструктуру токсичной для большинства населения мира, что замедляет приток денег, инвестиций в Евросоюз», — пояснил Чирков.
В это время экономика России, вопреки наложенным ограничениям, обгоняет темпы развития некоторых европейских экономик в разы, а некоторых — на порядок, подчеркнул специалист.