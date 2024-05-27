Экономист Чирков: ЕС не сможет обойтись без российского металла из-за выгодной цены

Евросоюз в марте увеличил закупки российских железа. Власти ЕС не смогут без него обойтись, поскольку продукция цветной и черной металлургии из РФ очень востребована благодаря своей выгодной цене, сообщил экономист Максим Чирков в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в целом российская металлургическая отрасль стала гораздо более конкурентоспособной. Если отказаться от товара из РФ, то европейским странам придется покупать его на мировых рынках, где менее надежные поставки и дороже стоимость.

Если конкурентоспособность российских предприятий продолжит наращиваться, то поставки металлов из РФ будут только расти, отметил Чирков.

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