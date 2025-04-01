Экономист Чирков: дальнейшее применение санкционного давления на Россию нецелесообразно

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков в беседе с «Известиями» высказал мнение о новых санкциях Евросоюза против России.

По его словам, дальнейшее применение санкционного давления нецелесообразно и приносит больше негативных последствий для западных стран, особенно европейских государств.

Заявление Чиркова последовало вслед за сообщениями о намерении Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции ввести новые санкции против России в свете украинского кризиса. Заявление было сделано министрами иностранных дел указанных стран и главой внешней политики ЕС Каей Каллас по итогам встречи в Мадриде 31 марта.