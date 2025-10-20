Экономист Чиркин заявил, что строительство тоннеля между Россией и США окупится сполна

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков прокомментировал возможное строительство тоннеля между Россией и США. Об этом сообщило радио « КП ».

По словам эксперта, проект потребует значительных финансовых вложений обеих стран и использования передовых технологий, однако в долгосрочной перспективе программа окупится сполна.

«Ну и проект уникальный. Он требует, конечно, таких серьезных технологических решений», — заявил экономист.

Как пояснил специалист, общая протяженность пути между странами составит порядка шести тысяч километров. Это потребует создания транспортной инфраструктуры, включая автомобильные дороги и железнодорожные пути.