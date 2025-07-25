Экономист Бобровский заявил о способности российской нефти найти путь на внешний рынок

Экономика России не пострадает от санкций, наложенных на нефтяной сектор, так как отечественное черное золото в любом случае найдет своего покупателя. Такое мнение высказал экономист Алексей Бобровский в эфире радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, объемы российской нефти настолько велики, что исключить их с рынка практически нереально. Многие страны, например Индия, не откажутся от закупок российской нефти из-за выгодных условий поставок, удобной логистики и участия в совместных проектах нефтепереработки, пояснил Бобровский.

Он также подчеркнул, что конечные пункты назначения российской нефти не всегда известны широкой аудитории, но рынок неизбежно поглощает российские энергоносители, несмотря на ограничения.