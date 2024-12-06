Экономист Беляев заявил, что Европа не может обойтись без российского газа

Несмотря на все попытки и угрозы, Европа так и не смогла обойтись без российского газа. Об этом «Известиям» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, у российского газа есть ряд неоспоримых преимуществ. В частности, речь идет о цене, стабильности из поставок и возможности их увеличить.

«Во-первых, она (Европа, — прим. ред) исчерпала свои возможности по рационализации своего потребления», подчеркнул аналитик.

Он добавил, что ко всему прочему другие источники газа, которыми пользовались страны Евросоюза, тоже истощаются, что снова приводит их к России.