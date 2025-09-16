Понижение кредитных рейтингов ведущих экономик еврозоны знаменует начало периода экономической деградации Евросоюза и его дальнейшей декомпозиции. Такое мнение озвучил кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Арский в беседе с « Известиями ».

По его словам, снижение кредитного рейтинга Франции означает, что кредитование для этой страны подорожает, а повышение процентных ставок вынудит власти сократить социальные расходы. Результатом может стать недовольство среди граждан и мигрантских сообществ.

«Сейчас нет признаков повышения рейтинга, так как его текущее падение не отражает всего драматизма", - подчеркнул экономист.

Перспективы стабилизации французской экономики эксперт видит в привлечении иностранного капитала, создании рабочих мест на территории Франции и поиске новых рынков сбыта.