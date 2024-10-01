Экономист Андронова: список партнеров РФ по ЕАЭС расширится после СВО

Список стран, с которыми Россия и другие члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут торговать без пошлин, расширится после завершения спецоперации на Украине. Такое мнение высказала декан экономического факультета РУДН Инна Андронова в беседе с Ura.ru .

По словам эксперта, в настоящее время соответствующий процесс затормозился, так как потенциальные партнеры находятся под серьезным давлением «наших оппонентов».

«Сейчас экономическая интеграция происходит не благодаря политическим отношениям, а вопреки», — отметила экономист.

Она также добавила, что при наличии экономического интереса государство будет взаимодействовать со второй стороной. Однако сама процедура может протекать максимально скрытно, чтобы не попасть под санкции, пояснила Андронова.