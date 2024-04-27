Экономист Андронова: Китай будет вынужден использовать более сложные схемы поставок в РФ | 360°

Мир 27 апреля 2024, 14:10 Экономист Андронова: Китай будет вынужден использовать более сложные схемы поставок в РФ

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США потребовали от Китая прекращения поставок товаров двойного назначения в РФ. В противном случае в отношении компаний будут введены ограничительные меры. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировала доктор экономических наук Инна Андронова.

По ее мнению, соответствующие возможности у США действительно есть.

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«Теперь Америка может просто обложить санкциями те компании, которые поставляют эти товары двойного назначения. Они могут это сделать, потому что эти же компании работают не только на Россию», — пояснила эксперт.

КНР придется искать более сложные схемы поставок, чтобы отправляемые в РФ товары затерялись в обороте через подставные фирмы, отметила Андронова.