Эколог Пукалов заявил, что мосты в США больше страдают от отсутствия контроля

Так он прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что глобальное потепление усугубляет износ мостов и может привести к их обрушению по всей стране.



По его словам, общее повышение температуры на планете порождает множество последствий. Прежде всего, это ведет к росту числа экстремальных природных явлений: жарких периодов и засух, наводнений, сильных дождей, повышенной скорости ветра, а также таяния вечной мерзлоты и длительных морозов, что связано с изменениями в атмосфере. Однако упоминать только это в связи с рисками для американских мостов было бы слишком ограниченным подходом.



По мнению Пукалова, именно нехватка постоянного контроля и значительных инвестиций в инфраструктуру является основной причиной проблем с мостами в США.