Эколог Пукалов заявил, что мосты в США больше страдают от отсутствия контроля

Мосты в США подвержены большим разрушениям, в первую очередь, из-за нехватки регулярного контроля и значительных финансированных вложений в инфраструктуру. Однако резкие температурные колебания и наводнения также оказывают серьезное влияние на эти конструкции, отметил в разговоре с RT Роман Пукалов, директор природоохранных программ общественной организации «Зелёный патруль».

Так он прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что глобальное потепление усугубляет износ мостов и может привести к их обрушению по всей стране.

По его словам, общее повышение температуры на планете порождает множество последствий. Прежде всего, это ведет к росту числа экстремальных природных явлений: жарких периодов и засух, наводнений, сильных дождей, повышенной скорости ветра, а также таяния вечной мерзлоты и длительных морозов, что связано с изменениями в атмосфере. Однако упоминать только это в связи с рисками для американских мостов было бы слишком ограниченным подходом.

По мнению Пукалова, именно нехватка постоянного контроля и значительных инвестиций в инфраструктуру является основной причиной проблем с мостами в США.

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