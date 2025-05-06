Экоактивисты приклеили себя к мосту в Варшаве

RMF FM: активисты приклеили себя к мосту и заблокировали центр Варшавы

Климатические активисты движения Ostatnie Pokolenie («Последнее поколение») устроили очередную акцию. В знак протеста они приклеили свои ладони к проезжей части моста в Варшаве, сообщила радиостанция RMF FM .

Экоактивисты начали акцию на Силезско-Домбровском мосту. Своими действиями они заблокировали движение транспорта через переправу на правый берег Вислы.

Затем протестующие переместились на Понятовский мост, где приклеили свои ладони к его конструкциям.

«Мост пришлось полностью отключить от движения», — заявили в эфире радиостанции.

Представители Ostatnie Pokolenie пытаются привлечь внимание властей к росту вложений в развитие транспортной инфраструктуры Варшавы. Кроме того, они выступают за внедрение единого проездного билета для регионального транспорта.

Организация уже успела прославиться своими акциями протеста по всей Европе. При этом почти во всех случаях они себя к чему-нибудь приклеивают. В Берлине в качестве объекта они выбрали Потсдамскую площадь.