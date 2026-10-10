Экипажи египетской авиакомпании AlMasria начали изучать русский язык в Каире

Сотрудники египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines изучают русский язык на курсах в Русском доме в Каире. Об этом РИА «Новости» сообщила исполнительный директор перевозчика Ширин Фарид.

«Мы наладили сотрудничество с Русским домом в Каире. Желающие выучить русский язык или улучшить знания могут записаться на курсы, сформировано несколько групп», — сообщила она.

По словам Фарид, часть сотрудников авиакомпании уже хорошо говорит по-русски.

AlMasria Universal Airlines — частный египетский перевозчик, который выполняет рейсы в Россию из курортных городов Египта. Компания летает в 14 российских городов и планирует расширять географию полетов.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка хочет возобновить авиасообщение с Россией. Посол республики Шобини Каушала Гунасекера объяснял, что в настоящее время этим планам мешают страховые ограничения.