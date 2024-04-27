Экипаж захваченного Ираном судна MCS Ariesа освободят и вышлют из страны | 360°

Мир 27 апреля 2024, 14:22 Экипаж захваченного Ираном судна MCS Ariesа освободят и вышлют из страны Глава МИД Ирана Абдоллахиан: экипаж судна MCS Aries освободят

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Всех членов экипажа судна MCS Aries, задержанного силовиками Ирана в Ормузском проливе, освободят. Пока к морякам допустили дипломатов из стран их гражданства. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонных переговоров с португальским коллегой Пауло Ранхелем. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИД.

Глава ведомства подчеркнул, что после освобождения всю команду судна экстрадируют из Ирана.

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«Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их стран в Тегеране о том, что у них есть консульский доступ», — заявил Абдоллахиан.

Судно MCS Aries проходило по Ормузскому проливу под флагом Португалии, когда его захватил спецназ Корпуса стражей Исламской революции. Это произошло 13 апреля. По версии властей Ирана, сухогруз принадлежит израильскому предпринимателю.

Среди экипажа оказался российский моряк Тимофей Колчанов, который сумел связаться с женой, позвонив ей с неизвестного номера. Посольство России в Тегеране заявило, что ведет консультации с властями страны о консульском доступе к соотечественнику, а также находится в контакте с его родственниками.