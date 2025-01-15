Еврокомиссия может предложить запретить импорт первичного алюминия из России в 16-м антироссийском пакете санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Депутаты Еврокомиссии предложат внести в 16-й пакет своих санкций против России запрет на импорт российского первичного алюминия», — отметили журналисты.

По информации источника, под предложением о расширении рестрикций против России подписались Румыния, Финляндия, Швеция, Литва, Латвия, Эстония, Ирландия, Чехия, Дания, Польша. При этом ЕС предложит новый пакет ограничений еще в январе, а примут его уже в феврале.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что антироссийские санкции Запада оказались для страны только в плюс. Он отмечал, что показатели ВВП и экономика России более реалистичны, чем западные, поскольку они привязаны к материальному производству.