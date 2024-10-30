«Квебекский блок» и другие оппозиционные партии Канады ведут переговоры, чтобы добиться импичмента правительства Джастина Трюдо. Об этом сообщил телеканал CBC .

Лидер «Квебекского блока» Ив-Франсуа Бланше хочет заручиться поддержкой других политических фракций.

«Мы можем сказать, что дни правительства сочтены», — заявил он журналистам.

Бланше также добавил, что единственное согласие, в котором нуждаются сейчас жители Квебека и всей Канады — это то, что правительство, сформированное правящей Либеральной партией, нужно «отправить в утиль».

В июне Трюдо отличился на «мирном саммите» по Украине, проходившем в Швейцарии. Во время фотосессии он выкрикнул бандеровский лозунг. Посол России Олег Степанов заявил, что премьер тем самым оскорбил память канадцев, сражавшихся в составе антигитлеровской коалиции.