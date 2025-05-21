Египет, Турцию и Таиланд назвали самыми опасными странами для россиян

Самые популярные страны среди российских туристов — Египет, Турция и Таиланд — являются и самыми опасными направлениями для них. Об этом в разговоре с aif.ru заявил представитель одного из туроператоров.

«Самыми травмоопасными для туристов направлениями, с одной стороны, являются самые массовые, потому что, по статистике, туда едет большее количество россиян и там происходит много несчастных случаев», — рассказал эксперт.

По словам специалистов, россияне, выбравшие для отпуска Турцию, Египет или Таиланд, чаще туристов с других направлений сталкиваются с различными заболеваниями, а также получают травма во время экстремального досуга или популярных в этих странах экзотических развлечений. Среди них — плавание с акулами, поездки на водных или автомобильных видах транспорта, погружение на глубину моря, природные катаклизмы.

Кроме того, опасными для отдыха россиян названы горные направления — отечественные или зарубежные, например Непал.

Накануне стало известно о том, что турист из России умер после прыжка с пирса в турецком отеле.