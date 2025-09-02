WSJ: лидеры России, Китая и Индии бросили вызов США на саммите ШОС

Единство лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС бросило вызов внешней политике США. К такому выводу пришли журналисты газеты The Wall Street Journal .

По мнению экспертов издания, фотографии дружеского общения президента России Владимира Путина, китайского лидера Си Цзиньпина и главы Индии Нарендры Моди представляют собой сильный сигнал Вашингтону. Аналитики расценили эти снимки как демонстрацию укрепления восточного альянса.

Исполнительный директор центра Lowy Institute Майкл Фуллилав отметил потенциальную обеспокоенность западных столиц. По его словам, такая встреча свидетельствует о переформатировании глобальной политики.

Мнение газеты разделили также и множество других западных СМИ. Кто-то назвал саммит ШОС — саммитом «оси потрясений», а кто-то назвал эту встречу «явным посланием западу».