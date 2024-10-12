Единственный европейский филиал МГУ закрыли

«Мы открывали филиал МГУ в городе Копер по просьбе Словении. Теперь нам поступило письмо от университета-партнера о закрытии филиала. Закрывали его не мы. Минобрнауки также отношения к этому не имеет. Письмо мы получили, о чем сообщили», — сказал он.

Садовничий подчеркнул, что МГУ никогда не выступал с инициативами, направленными на ухудшение отношений, а также не отказывался от международного сотрудничества.

«Я поддерживаю каждую всякую такую возможность, надо сотрудничать. В частности, мы вручали высшие награды Московского университета — звания почетного профессора на Дне первокурсника. Одну вручили нашему ученому, а другую — иностранному гражданину. Этот иностранец — наш выпускник, гражданин Германии, просто выдающийся человек. Мы вручили ему знак сотрудничества», — добавил ректор МГУ.

Ранее кафедры русского языка и истории литературы закрыли в Харьковском университете.