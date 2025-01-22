Джабаров заявил, что Трамп и Россия по-разному понимают окончание конфликта

Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с Life отметил, что российско-украинский конфликт завершится только тогда, когда обе стороны поймут, что он должен быть закончен.

При этом политик уверен, что Дональд Трамп и Россия по-разному видят окончание конфликта.

«Когда Дональд Трамп, многие европейские и скандинавские страны говорят о завершении конфликта, они, скорее всего, имеют в виду перемирие, прекращение огня, паузу на какой-то срок — может, пять лет, 10 лет», — сказал Джабаров.

Разговоры о том, когда закончится конфликт, не будут иметь оснований до тех пор, пока Россия не выполнит своих целей, добавил он.