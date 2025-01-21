Джабаров не увидел ничего странного в приостановке помощи США другим странам

Подписанный американским лидером Дональдом Трампом указ о приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней ничего не значит. Такое мнение в беседе с RT высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Собеседник считает, что Дональд Трамп поставил паузу, поскольку сам желает определиться с дальнейшим направлением в политике.

«На паузу он поставил, потому что, во-первых, он хочет сам определиться, что для него приоритет, а что нет. Во-вторых, хочет посмотреть, какие там были коррупционные вопросы», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что Россия всегда рассчитывала и рассчитывает только на свои силы.