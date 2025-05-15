Двух чехов оштрафовали за попытку незаметно пройти на космодром «Байконур»

Двух чешских туристов задержали на космодроме «Байконур» за попытку пробраться к ракете «Энергия». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, иностранцы хотели сфотографировать объект и рассмотреть его поближе. Они доехали до космодрома и попытались незаметно проникнуть на его территорию.

Однако экстремалов быстро заметили и задержали. Они заявили, что очень хотели попасть в испытательный комплекс. В итоге оказались в полицейском участке.

Против туристов возбудили административное дело по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее компания молодых людей украла верблюда из цирка в Нефтекамске. Юноши пробрались на территорию цирка, когда дрессировщики легли спать. Они увели животное и устроили ему прогулку по ночному городу.