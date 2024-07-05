«Двойник» Зеленского не смог получить статус беженца в Германии
Власти Германии отказались давать статус беженца «двойнику» Зеленского
В Германии ответили отказом на просьбу Умида Исабаева, который прославился из-за образа «двойника» президента Украины Владимира Зеленского, предоставить ему статус беженца. Об этом сообщил Telegram-канал «Шепот Фронта».
Исабаев является гражданином Казахстана. С начала конфликта на Украине он активно поддерживал Украину. Мужчина снимал ролики в образе Зеленского.
Немецкие власти отказались предоставлять ему статус беженца из-за того, что он не является гражданином Украины.
В Неаполе ранее нашли человека, который очень похож на украинского лидера Владимира Зеленского. Мужчина активно выкладывает ролики в социальных сетях, где у него более миллиона пользователей.
Также «клон Зеленского» подогрел интерес к себе за счет прически и мимики как у президента Украины.