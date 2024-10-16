Двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов фауны

ТАСС: двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор фауны

Двоих россиян оштрафовали на Шри-Ланке на 370 тысяч долларов за сбор образцов местной фауны. Об этом ТАСС сообщило посольство России.

«Посольство не вправе комментировать решение суда, однако отметим, что размер наказания вызвал у нас значительное недоумение», — отметил глава дипмиссии Леван Джагарян.

Он заявил, что рекомендует задержанным россиянам подавать апелляцию. По данным местных СМИ, это самый крупный штраф за всю историю местного департамента охраны дикой природы.

В феврале из США депортировали и оштрафовали россиянина, попытавшегося въехать в страну без паспорта. Он заявил, что не помнит, как попал в аэропорт Лос-Анджелеса и как до этого проходил досмотр в Дании.