Движение северного магнитного полюса к России замедлилось

За последние пять лет скорость перемещения северного магнитного полюса к территории России снизилась до 25 километров в год. Об этом сообщила британская газета Independent .

Специалисты заметили активность в высоких широтах Арктики и зафиксировали, что «северный магнитный полюс движется в сторону России в невиданной ранее манере». Работник Британской геологической службы Уильям Браун объяснил, что с XVII по XX век передвижение полюса шло от канадского побережья в сторону Сибири со скоростью около 10—15 километров в год, но в 1990-х годах скорость выросла до 55 километров в год.

Из-за замедления прогнозирование магнитного поля Земли станет для ученых еще более сложной задачей, отметило издание.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление может привести к извержению вулканов в Исландии. Из-за таяния ледников вулканическая активность увеличится примерно в 30–50 раз, подсчитали специалисты.