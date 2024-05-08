Движение «Бойскауты Америки» сообщило о смене названия из-за участниц-девочек | 360°

Мир 08 мая 2024, 15:55 Движение «Бойскауты Америки» сообщило о смене названия из-за участниц-девочек

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Знаменитое движение «Бойскауты Америки» сменило название на «Скаутов Америки». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на официальную интернет-страницу организации.

Ребрендинг приурочили к пятилетней годовщине принятия в объединение девочек. Участницами движения являются более 176 тысяч человек.

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Представители организации отметили, что их миссия в любом случае останется прежней. Речь идет о подготовке молодых людей к жизни.