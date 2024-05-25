Два украинца напали на пограничника и сбежали в Румынию

Два украинца напали на румынского пограничника, который пытался помешать их бегству из страны. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, пограничный отряд среагировал на срабатывание сигнальной мины на границе с Украиной и увидел двух человек. На место прибыл пограничник, который произвел два предупреждающих выстрела в воздух, чтобы вынудить нарушителей остановиться. Однако вместо этого мужчины отобрали пистолет «Форт-12Р» у пограничника и несколько раз выстрелили в него, но не попали.

Подкрепление на место прибыло слишком поздно, мужчинам удалось сбежать. По факту ЧП началось расследование.

Ранее украинец сбежал на территорию Венгрии, вырвавшись из рук пограничников на контрольно-пропускном пункте в Закарпатье. Перед этим мужчина пытался перейти границу легально, но ему отказали.