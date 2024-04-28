Два судна с гумпомощью для Газы заблокировали в Турции | 360°

28 апреля 2024, 00:18
Два судна с гумпомощью для Газы заблокировали в Турции
АР: Израиль заблокировал в Турции судна с гуманитарной помощью для Газы
«Флотилия свободы» из трех судов с гуманитарной помощью в сектор Газа не может выйти в море из-за незапланированной инспекции. С двух судов сняли флаги, поэтому плавание невозможно, сообщило Associated Press.
По данным агентства, международный регистр судов Гвинеи-Биссау провел неожиданную инспекции прямо перед выходом флотилии в море с 5000 тоннами гуманитарной помощи.
Реклама
«Без флага мы не можем выйти в море. Это вопиющий политический шаг», — отметили в коммюнике «Флотилии свободы».
Организаторы обвинили в произошедшем Израиль. С их слов, возврат флага потребует много времени.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы военных действий на Южном направлении в секторе Газа. Израильские войска страны в ближайшие дни усилят военно-политическое давление на палестинских радикалов ХАМАС.
Турция
Израиль
Газ
Военные
Конфликт Израиля и Палестины
Реклама
Реклама