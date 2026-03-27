Два странных видео появились ночью в аккаунтах Белого дома

Пользователей соцсетей взбудоражили два загадочных видео, появившихся в аккаунтах Белого дома в X и Instagram*. Об этом сообщило издание TMZ .

Происхождение необычных роликов осталось неясным. По словам журналистов, первый оказался коротким. В нем промелькнули чьи-то ноги, снятые на телефон, а на заднем плане звучал женский голос, спрашивающий о скором запуске. Видео оборвалось через четыре секунды, а позже было удалено.

Затем, как заявили в статье, опубликовали второй короткий ролик, в котором был виден черный экран с помехами и кратким изображением чего-то похожего на флаг США. Кадры сопровождались звуком текстового уведомления на iPhone.

Пользователи предположили, что аккаунты Белого дома взломали. Один из юзеров поинтересовался, проанализировал ли уже кто-то звуковой файл. Белый дом пока не дал разъяснений по поводу содержания выложенных видео.

