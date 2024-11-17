Два снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху

Выпущенные по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху осветительные снаряды не причинили вреда. Об этом написала газета The Times of Israel .

«Два осветительных снаряда, выпущенных по частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, упали во дворе дома. Никакого ущерба причинено не было… Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома», — написало издание со ссылкой на совместное заявление полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Израильские правоохранители уже начали расследование, выпущенные снаряды он назвал «серьезным инцидентом, который знаменует собой опасную эскалацию».

Ранее Нетаньяху впервые официально подтвердил, что в сентябре одобрил операцию с пейджерами в Ливане.