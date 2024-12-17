Два самолета столкнулись в аэропорту Техаса

Столкновение двух лайнеров произошло в США на взлетно-посадочной полосе после сбоя электроники у одного из них. Об этом сообщила газета Daily Express US.
ЧП произошло в аэропорту Пирленд в Хьюстоне, штата Техас. После отказа электроники пилот принял решение выполнить аварийную посадку.
В итоге борт сел в нескольких метрах от другого самолета. Спустя несколько секунд один лайнер врезался в другой. Пропеллер пробил дыру в левой части фюзеляжа, что привело к разрушению части одного из самолетов.
Во время столкновения пилоты не могли связаться друг с другом. Пострадавших нет.
Ранее учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с китайским лайнером Nanchang CJ-6A над Калифорнией. Одно из воздушных средств рухнуло, а его пилот погиб.
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