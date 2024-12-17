Два самолета столкнулись в аэропорту Техаса

Daily Express US: отказ электроники привел к столкновению самолетов в США

Столкновение двух лайнеров произошло в США на взлетно-посадочной полосе после сбоя электроники у одного из них. Об этом сообщила газета Daily Express US .

ЧП произошло в аэропорту Пирленд в Хьюстоне, штата Техас. После отказа электроники пилот принял решение выполнить аварийную посадку.

В итоге борт сел в нескольких метрах от другого самолета. Спустя несколько секунд один лайнер врезался в другой. Пропеллер пробил дыру в левой части фюзеляжа, что привело к разрушению части одного из самолетов.

Во время столкновения пилоты не могли связаться друг с другом. Пострадавших нет.

Ранее учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с китайским лайнером Nanchang CJ-6A над Калифорнией. Одно из воздушных средств рухнуло, а его пилот погиб.