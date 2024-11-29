Два испанца похитили пьяную туристку из Германии и выкинули на трассе под колеса машин

The Olive Press: в Испании похитили туристку, а после выбросили на трассе

В Испании двое мужчин похитили туристку и бросили ее на шоссе. Об этом сообщило издание The Olive Press .

Происшествие случилось на острове Майорка в начале октября, но известно о нем стало только сейчас. Как выяснили полицейские, двое испанцев уговорами заманили пьяную 20-летнюю немку в фургон, который стоял в 100 метрах от отеля.

Когда девушка согласилась, ее увезли, но через несколько минут открыли дверь машины и вытолкнули гостью на дорогу. В итоге туристка попала под колеса другого авто. От полученных травм она скончалась.

В суде подозреваемые заявили, что немка сама выпала из фургона. Однако ее близкие указали на криминальное прошлое подсудимых.

Ранее члены наркокартеля похитили российскую туристку в Мексике и потребовали выкуп у ее супруга. Мужчина перевел деньги, но жену ему так и не вернули.