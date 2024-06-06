Два человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии

Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения поездов в Чехии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, в среду, 5 мая, в чешском городе Пардубице столкнулись экспресс и товарный поезд. В результате аварии погибли два человека, десятки — получили ранения. Представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic сообщил, что число погибших может еще увеличиться.

Ранее в Амурской области сошел с рейса товарный поезд: на земле оказалось 29 вагонов с углем. В результате аварии никто не пострадал.