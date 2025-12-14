Два человека погибли, 20 ранены при стрельбе в Браунском университете в США

В кампусе Браунского университета в США произошла стрельба, погибли как минимум два человека, еще 20 ранены. Об этом сообщило агентство Associated Press .

На стрельбу в университете приехала полиция, в результате операции правоохранители задержали подозреваемого, сообщило агентство, но позже информацию уточнили.

«Первоначально официальные лица заявили о задержании подозреваемого, но затем пояснили, что эта информация не соответствует действительности и полиция продолжает поиски одного или нескольких подозреваемых», — отметили в AP.

По данным агентства, в этот день был запланирован второй этап экзаменационной сессии по итогам осеннего семестра.

Позже появилась информация, что восемь человек в результате стрельбы находятся в критическом состоянии. ФБР ведет поиски подозреваемого.