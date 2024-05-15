«Думаю, у него проблемы». Байден оскорбил Трампа на мероприятии в Вашингтоне | 360°

Мир 15 мая 2024, 06:33 «Думаю, у него проблемы». Байден оскорбил Трампа на мероприятии в Вашингтоне The Hill: Байден назвал Трампа неудачником и заявил, что у него проблемы Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент США Джо Байден на гала-концерте Азиатско-Тихоокеанского Американского института исследований конгресса в Вашингтонском конференц-центре назвал своего соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа неудачником. Об этом сообщила газета The Hill.

Он ответил на критику оппонента по поводу миграционного кризиса. По словам Байдена, конгресс в начале 2024 года приблизился к принятию всеобъемлющего закона об иммиграции, пока не вмешался Трамп.

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«Этот законопроект получил большинство, двухпартийный законопроект, получил поддержку большинства в палате представителей и сенате, но мне сказали, что другой парень, тот неудачник. <…> Я думаю, у него проблемы», — заявил демократ.

Трамп, по словам Байдена, попросил соратников по партии заблокировать этот законопроект в сенате, потому что это ознаменовало бы победу его соперника. Американский президент призвал республиканцев действовать вопреки пожеланиям своего выдвиженца на выборах.

Байден приказал помощникам в рамках предвыборной кампании выставить Трампа невменяемым. Однако американцы усомнились в ментальном здоровье самого демократа.