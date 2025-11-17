Дугин заявил, что Трамп намерен «совершить переворот» в трех странах

Философ Александр Дугин выразил мнение относительно намерений президента США Дональда Трампа провести серию государственных переворотов в ряде стран Латинской Америки, включая Венесуэлу, Колумбию и Мексику. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik .

По словам Дугина, подобные шаги обусловлены стремлением США поддерживать контроль над регионами, ранее лояльными к американским интересам, и ослаблять влияние анти-глобалистских сил.

«Он (Дональд Трамп — ред.) решил двинуться на юг против тех режимов и тех тенденций, которые, наоборот, в Латинской Америке представляют собой очень хорошие, здравые позиции. Да, они левые, но они антиглобалисты и стоят за суверенитет, что Венесуэла, что Колумбия, что как ни парадоксально, которая была главным союзником США на предыдущем этапе, и Мексика», — сообщил Дугин журналистам.