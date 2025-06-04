Российский философ Александр Дугин в беседе с радио Sputnik поделился своим видением текущей ситуации относительно переговоров между Россией и Украиной, отметив, что Москва оказалась в непростой позиции, вынужденной противостоять НАТО практически в одиночку.
По его словам, ключевой задачей российской дипломатии на данном этапе является исключение Дональда Трампа из переговорного процесса.
«Если бы Трамп заявил „I am out!“, это бы значительно изменило расклад сил», — считает Дугин.
Он убежден, что такой шаг не только повысит шансы на победу, но и ускорит разрешение конфликта.
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