Философ Дугин заявил, что Индия может помочь избежать ядерной войны

Российский философ Александр Дугин в разговоре с RT высказал мнение, что Индия может иметь ключевое значение для предотвращения ядерной войны в мире.

Россия, по словам собеседника, в свою очередь, может стать посредником для сглаживания конфликтов между Индией и Китаем.

«Одновременно с этим Россия может быть посредником для сглаживания ряда конфликтных моментов между Индией и Китаем», — сообщил он.

Ранее Дугин заявлял, что Джо Байден и Демпартия США пытаются вовлечь Америку в ядерную войну с Россией. Они, на его взгляд, постараются сделать это до прихода к власти Дональда Трампа.