Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским по подрывам «СП»

Дуда назвал абсурдом заявления в сговоре с Зеленским о терактах на «СП»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что между ним и его украинским коллегой Владимиром Зеленским не было договоренностей о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом он заявил в эфире телеканала Republika .

«Я воспринял эти заявления, как полный абсурд. Это с одной стороны — со стороны политической. Но, с другой стороны, в этом возможно усмотреть какую-то игру, которая ведется с россиянами», — сказал он.

Также польский лидер отметил, что разочарован поведением Германии, которая является союзником Польши. Заявления чиновников ФРГ его шокировали и поразили.

Дуда также добавил, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны были служить только интересам РФ и Германии.

Экс- глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг ранее заявил, что украинские военные провели операцию по подрыву «Северных потоков». После этого они покинули территорию Польши.