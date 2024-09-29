Дуда оскорбил зрителей фильма о мигрантах, назвав их свиньями

Президента Польши Анджея Дуду в 2025 году вызовут в суд из-за его оскорбительного высказывания в адрес зрителей фильма о миграционном кризисе «Зеленая граница». Об этом сообщила польская газета Fakt со ссылкой на заявление Центра по мониторингу ксенофобского и расистского поведения.

Первое слушание состоится 24 октября 2025 года в окружном суде в Варшаве, когда срок президентских полномочий Дуды уже истечет. Само заседание пройдет в дистанционном режиме.

Как заявили в Центре, они подали иск против польского лидера за оскорбление граждан страны.

Прошлой осенью Дуда в эфире телеканала TVP заявил, что его не удивила реакция пограничников, которые посмотрели картину режиссера Агнешки Холланд и сказали потом, что «только свиньи сидят в кинозале». Так он раскритиковал создателя фильма якобы за очернение польских пограничников.

Сотрудники Центра отреагировали на это подачей иска против главы государства.

В начале года Дуда обвинил начальника своей охраны в предательстве после ареста бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Польский лидер начал бояться Службы госохраны, подозревая, что в нее могли внедрить агентов правительства под руководством Дональда Туска.